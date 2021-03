SOBER TRUTH: Erste Single des neuen Albums am Freitag

Die Groove-Metaller SOBER TRUTH waren in den vergangenen Monaten, in denen die Corona-Pandemie die Verantaltungsbranche und damit auch sämtliche Konzerte lahm gelegt hat, nicht untätig, sondern haben die Zwangspause für die Arbeiten am Nachfolger für ihr Album "Psychosis" genutzt. Der noch unbetitelte Silberling soll im Sommer diesen Jahres erscheinen, doch bereits Ende dieser Woche wird es mit der Single 'Dizycgotic Twins' einen ersten Vorgeschmack zu hören geben. Bereits am 11. März wird der Song auf allen Streaming-Plattformen zu hören sein, bevor die Band am Freitag das Video zum Song in einer Premiere auf YouTube veröffentlicht. Im Anschluss an das Video steht die Band auch noch für Fragen und Antworten im Livechat auf YouTube und in der entsprechenden Veranstaltung auf Facebook zur Verfügung.

Quelle: TaktArt Redakteur: Tobias Dahs Tags: sober truth dizygotic twins