SOILWORK: Neuer Video Trailer

Die schwedischen Metaller SOILWORK haben einen neuen Video Trailer veröffentlicht in dem Drummer Bastian Thusgaard über die aktuelle Single 'Full Moon Shoals' von ihrem 11. Album "Verkligheten" spricht, welches am 11. Januar 2019 über Nuclear Blast Records erscheint.

»Verkligheten« Album Tracklist:

01. Verkligheten02. Arrival03. Bleeder Despoiler04. Full Moon Shoals05. The Nurturing Glance06. When The Universe Spoke07. Stålfågel08. The Wolves Are Back In Town09. Witan10. The Ageless Whisper11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen/AMORPHIS)12. You Aquiver»Underworld« Bonus EP Tracklist:13. Summerburned and Winterblown14. In This Master's Tale15. The Undying Eye16. Needles And Kin (original version)

Zusammen mit den Label-Kollegen AMORPHIS geht es Anfang nächsten Jahres auf ausgedehnte Europa-Co-Headliner-Tour. Ab dem 11. January bis 16. February ist das Paket mit JINJER und NAILED TO OBSCURITY unterwegs.

Quelle: Nuclear Blast

12.01. NL Nijmegen - Doornroosje13.01. D Hamburg - Markthalle14.01. DK Copenhagen - Amager Bio15.01. S Stockholm - Fryshuset16.01. N Oslo - Rockefeller Music Hall20.01. PL Krakow - Klub Kwadrat22.01. RO Bucharest - Arenele Romane23.01. BG Sofia - Universiada Hall25.01. H Budapest - Barba Negra Music Club27.01. CZ Zlín - Masters of Rock Café28.01. SK Bratislava - Majestic Music Club03.02. B Antwerp - Trix Muziekcentrum04.02. UK London - Electric Ballroom06.02. F Paris - Cabaret Sauvage07.02. F Toulouse - Le Bikini08.02. E Madrid - Mon09.02. E Barcelona - Salamandra10.02. F Lyon - Le Transbordeur12.02. I Trezzo sull’Adda (MI) - Live Music Club