SOLBRUD: Komplettes Konzert im Stream verfügbar

Am 26.03.2021 veröffentlichte die dänische Black-Metal-Band SOLBRUD via Eisenwald ein Live-Album mit dem Namen "Levende I Brønshøj Vandtårn". Im Vorfeld dazu waren bereits diverse Videos erschienen. Nun ist bei Youtube das komplette Album beziehungsweise das Konzert im Stream verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:

1. Øde Lagt [11:28]

2. Skygge [2:25]

3. Menneske [2:19]

4. Sortedøden [11:48]

5. Klippemennesket [13:05]

6. Bortgang [11:56]

7. Sjæleskrig [8:07] (new song!)

8. Besat af Mørke [8:22]



Eigentlich wollte die Band im März mit UADA auf Europatour gehen. Da diese aber auch abgesagt werden musst, arbeiten die Musiker an ihrem vierten Studioalbum. Dieses soll im kommenden Jahr erscheinen.

