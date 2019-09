SONATA ARCTICA unterstützt

Die Finnen haben heute ihr zehnten Studioalbum verlöffentlicht und liefern ein weiteres Kaufargument in Form des Video zu 'Who Failed The Most': Youtube.

Keyboarder Henrik Klingenberg sagt: "Die ewige Warterei ist vorüber, nun könnt ihr alle hören, woran wir ungefähr ein Jahr lang gearbeitet haben. Wir präsentieren euch unser neues Album "Talviyö". Diese Platte für euch fertigzustellen, war wirklich ein Erlebnis. Außerdem hatten wir zum allerersten Mal Hilfe von außen, denn niemand Geringeres als Mikko Tegelman hat sie produziert. Wir haben uns darauf fokussiert, alles live einzuspielen, und ich denke, dass das Album wirklich gut widerspielt, wofür SONATA ARCTICA heutzutage steht. Wir können es kaum erwarten, die neuen Songs - natürlich neben einigen Tracks aus unserem Backkatalog - live zu performen. Man sieht sich bestimmt schon sehr bald. Wir hoffen, dass ihr bis dahin genauso viel Freude mit unserem neuen Album habt, wie wir sie bei dessen Entstehung hatten. Heute ist es auch Zeit für das zweite Video zu "Talviyö". 'Who Failed The Most' ist einer der zugänglicheren Songs auf der Platte und das dazugehörige Video haben wir einmal mehr mit Patric Ullaeus gedreht. In diesem Zug haben wir die schönen finnischen Sommertage genutzt und der Abwechslung halber im Freien gefilmt, was zu einem wirklich coolen Endergebnis geführt hat. Den Track werdet ihr vermutlich auch auf unserer "Talviyö World Tour" zu hören bekommen. Diese beginnt nun in Nordamerika, von wo aus sie uns nach Europa und in den Rest der Welt führen wird. Cheers!"

Das Album gibt es im Nuclear Blast Shop und die Band live kann man hier erleben:

11.11. SE Stockholm, Kraken

12.11. NO Oslo, Parkteatret

13.11. NO Trondheim, Byscenen

15.11. SE Trollhättan, Folkets Park

16.11. DK Aarhus, Train

17.11. DE Berlin, Bi Nuu

18.11. DE Mannheim, MS Connexion Complex

19.11. DE Leipzig, Hellraiser

21.11. SK Zvolen, Rates Arena

22.11. RO Cluj Napoca, Form Space

23.11. BG Sofia, Music Jam Club

25.11. HU Budapest, Barba Negra

26.11. AT Wien, ((Szene))

27.11. CH Pratteln, Z7

29.11. IT Padova, Hall

30.11. IT Milan, Live Club

01.12. FR Lyon, Le Ninkasi Kao

02.12. FR Paris, La machine du Moulin Rouge

04.12. ES Madrid, La Riviera

05.12. ES Barcelona, Salamandra

06.12. FR Limoge, Cc John Lennon

07.12. BE Izegem, Cultuurhuis De Leest

08.12. FR Pagney, Chez Paulette

11.12. UK London, The Electric Ballroom

12.12. NL Tilburg, 013

13.12. DE Hamburg, Markthalle

14.12. DE Bochum, Matrix

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: sonata arctica tour 2019 talviyö