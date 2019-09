Bis zum morgigen 15. September bietet SOPHIST, Black-Grind-Band aus Kanada, auf ihrem Bandcamp ihre aktuelle EP "Betrothal To The Stone: Conception of Mephisto" zum kostenlosen Download an.

