SORCERESS OF SIN: Album und Video in Sicht

Die britische Powermetal-Band SORCERESS OF SIN veröffentlicht am 27.11.2020 ihr Debütalbum "Mirrored Revenge". Bereits jetzt gibt es ein Lyric-Video zu dem Song 'Vixen Of Virtue'.

Das Album, das von Tom Maclean in den Twelve Tone Studios produziert und gemixt wurde, enthält insgesamt die folgenden Tracks:

1. Vixen Of Virtue

2. Multifaceted Survival

3. Mirrored Revenge

4. Wicked Distortion

5. Splintered Shard

6. Aradia

7. Echoes Of Existence

8. Parallel Lies

9. Cold Carnality

10. Empyre Of Stones

Das Cover Artwork stammt von GazJackson von Sinister Arts.

