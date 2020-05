SOULFLY: Überraschende Live-EP

Huch, das habe ich verpasst. Dann hole ich mal schnell die Newsmeldung nach. Ist aber auch frech, einfach ohne vorher bescheid zu sagen eine Live-EP zu veröffentlichen. Haben die Herren um Max Cavalera aber gemacht, wenn auch nur digital. "Live Ritual NYC" kann über Spotify gestreamt oder erworben werden und enthält diese Lieder:

1. The Summoning

2. Under Rapture

3. Fire

4. Porrada

5. Ritual

6. I And I

7. Back To Primitive

Sänger und Gitarrist Max Cavalera dazu: "New York ist eine faszinierende Stadt - die Stadt, die nie schläft! Ich freue mich immer wieder darauf, dort zu spielen. The Gramercy ist ein großartiger Veranstaltungsort und die SOULFLY Menge war direkt an der Front eines Schlachtfelds, sich wie eine Art Stamm bewegend. Ich hoffe sehr, dass diese unvergessliche Nacht in NY euch in diesen Zeiten der Quarantäne etwas aufmuntern kann. Startet einen Pit in eurem Wohnzimmer! Auch ich befinde mich in Quarantäne und zusammen, mit Metal, durchstehen wir das alle! Lasst das Ritual beginnen!"

In den ersten Song können wir ja mal gemeinsam per Video reinlauschen und -schauen: