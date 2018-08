SOULFLY mit neuem Video

Von nun an kann im Nuclear Blast Shop das kommende SOULFLY-Album "Ritual" vorbestellt werden. Damit man nicht den Max im Sack kaufen muss, gibt es schon eine Hörprobe in Form des Liedes 'Evil Empowered': Youtube.

Hm, beim ersten Durchgang eher mittelmäßig, oder? Na, warten wir es ab, am 19. Oktober werden wir mehr wissen. Auf dem Albumm werden diese Lieder zu finden sein:

1. Ritual

2. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)

3. The Summoning

4. Evil Empowered

5. Under Rapture (feat. Ross Dolan)

6. Demonized

7. Blood On The Street

8. Bite The Bullet

9. Feedback!

10. Soulfly XI

