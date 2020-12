SOULS OF DIOTIMA: Lyric Video im Gepäck

Am 29.01.2021 erscheint bei Rockshots Records das vierte Album von SOULS OF DIOTIMA, der italienischen Metal-Band um Lead-Sängerin Claudia Barsi. Es trägt den Titel "Janas" und enthält die folgenden zehn Songs:

1. The Black Mask

2. Sleep Demon

3. The Princess Of Navarra

4. Janas

5. The Dark Lady

6. Ichnos Superhero

7. My Roots

8. Maty

9. Mediterranean Lane

10. Sherden

Bereits jetzt präsentiert das Quartett ein Lyric-Video zu dem Song 'The Black Mask'.