SPELLJAMMER: Bandinterview und Video zu 'Among The Holy'

Nachdem die schwedische Stoner / Doom Metal-Band SPELLJAMMER am 26.02.2021 ihr Album "Abyssal Trip" über RidingEasy Records veröffentlichte, hat sie nun Doomed & Stoned ein Interview gegeben. Auf deren Website kann man außerdem bereits einen Blick auf das Video zu dem Track 'Among The Holy' erhaschen.

