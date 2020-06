STARBLIND veröffentlicht Artwork und Trackliste

Am 31. Juli erscheint via PURE STEEL RECORDS ein neuer Output der Schweden STARBLIND mit dem Titel "Black Bubbling Ooze". Bereits heute wird das großartige Artwork von Timo Wuerz und die dazugehörigen Trackliste veröffentlicht.



TRACKLISTE:

1. One Of Us

2. At The Mountain Of Madness

3. Here I Am

4. Crystal Tears

5. The Man Of The Crowd

6. Room 101

7. The Reckoning

8. The Young Man

Gesamtspielzeit: 35:07 Minuten



Besetzung:

Marcus Sannefjord Olkerud - Gesang

Björn Rosenblad – Gitarre

Johan Jonasson – Gitarre, Keyboards

Daniel Tillberg – Bass

Zakarias Wikner – Schlagzeug