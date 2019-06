STARGAZERY besingt die 'Sinners In Shadows'

Ui, das ist ja mal ein wenig origineller Bandname. Was kommt als nächtes? PHANTOM OF THE OPERADOM? BACK IN BLACKYNESS? Egal, das Album "Constellation" wird bald erscheinen und die Band lässt schon mal das Lied 'Sinners In Shadows' hören: Youtube.

Na ja, immerhin führt der Name stilistisch auf die richtige Fährte. Klingt überzeugend, jetzt bin ich gespannt auf "Constellation". Ist aber auch kein Wunder, hinter dem Namen stehen ja auch Musiker mit einiger Erfahrung:

Jari Tiura (ex-MICHAEL SCHENKER GROUP) - Gesang

Pete Ahonen (BURNING POINT, GHOST MACHINERY - Gitarre

Marko Pukkila (ex-ALTARIA, SHADOW TRIBE) - Bass

Pasi Hiltula (ex-ETERNAL TEARS OF SORROW, Ex-KALMAH) - Keyboards

Ilkka Leskelä (EMBRAZE, MAPLE CROSS) - Schlagzeug

Jarkko Väisänen (BURNING POINT) - Additional Keyboards