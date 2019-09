STEVE HACKETT: Video zum Live-Album

Zu dem Stück 'Dancing with the Moonlit Knight' vom Album "Genesis Revisited Band & Orchestra: Live" hat der ehemalige Gitarrist der britischen Kult-Progger ein Video veröffentlicht: Youtube.

Am 25. Oktober wird das in der The Royal Festival Hall, London, 2018 mit dem Heart Of England Orchestra unter der Leitung von Bradley Thachuk aufgenommene Album als 2CD + Blu-Ray digipak und 2CD + DVD Multibox veröffentlicht werden. Vorbestellungen können im Bandstore oder bei Inside Out aufgegeben werden, wofür man diese Lieder erhalten wird:

Set 1:

Dance On A Volcano

Out Of The Body

The Steppes

Firth Of Fifth

Dancing With The Moonlit Knight

Blood On The Rooftops

Shadow Of The Hierophant



Set 2:

In That Quiet Earth

Afterglow

Serpentine Song

El Niño

Supper’s Ready



Zugabe:

The Musical Box