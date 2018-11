SUMMER BREEZE 2019: Großartige neue Bands im Billing!

Das Sommerfestival in Dinkelsbühl hat ein paar fette Neuzugänge zu vermelden, allen voran den dänische Hexenmeister KING DIAMOND! Aber darüber hinaus gibt es noch zehn weitere Bands, die alle noch nicht auf dem SUMMER BREEZE gespielt haben! Hier ist das gesamte, bis jetzt bekannte Billing: AFTER THE BURIAL, AVATAR, BULLET FOR MY VALENTINE, CRIPPLED BLACK PHOENIX, GAAHLS WIRD, KING DIAMOND, KNASTERBART, LIONHEART, MESHUGGAH, OF MICE AND MEN, ZEAL AND ARDOR.

Noch gibt es Eintrittskarten zum Frühbucherpreis von 122 Euro für alle Tage. Schnell zuschlagen auf der Festivalwebseite!