SUMMER BREEZE 2019 legt kräftig nach

Gestern habe ich mein Adventstürchen beim SUMMER BREEZE Adventskalender nicht geöffnet, deswegen habe ich heute gleich zwei große Überraschungen. Gestern verbargen sind THY ART IS MURDER, AHAB und HIGH POWER hinter dem Türchen, heute kam SUBWAY TO SALLY dazu. Junge, Junge, mittlerweile nimmt das Festival im August 2019 aber schwer Form an. Hier sind alle bislang bekannten Acts:

ABORTED, AFTER THE BURIAL, AHAB, AIRBOURNE, AVATAR, BULLET FOR MY VALENTINE, CASPIAN, CRIPPLED BLACK PHOENIX, DEICIDE, EMPEROR, GAAHLS WIRD, HÄMATOM, HAMMERFALL, HIGH POWER, KING DIAMOND, KNASTERBART, KRISIUN, LEGION OF THE DAMNED, LIONHEART, LORD OF THE LOST, MESHUGGAH, NASTY, OCEANS OF SLUMBER, OF MICE AND MEN, SUBWAY TO SALLY, THE OCEAN, THY ART IS MURDER, TURBOBIER, VERSENGOLD, ZEAL AND ARDOR.

Tickets gibt es auf der Festivalwebseite noch bis zum 12. Februar zum Sonderpreis von 122 Euro zzgl. Gebühren zu kaufen.