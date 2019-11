SURMA ergattert Deal mit Metal Blade!

SURMA sagt euch nichts? Nun, das wird sich sicher bald ändern. Das Projekt von Frontfrau Viktorie Surmøvá (BOHEMIAN METAL RHAPSODY) und ihrem Freund Heri Joensen (TÝR, HELJAREYGA) hat nämlich einen Vertrag mit Metal Blade Records für drei Alben abgeschlossen. Am Debütalbum, das im nächsten Jahr erscheinen soll, wird bereits gewerkelt. SURMA verortet sich im progressiven Symphonic Metal, man sollte also keine färingische Volksmusik erwarten. Die neue Band soll keine Auswirkungen auf Heri Joensens anderen musikalischen Aktivitäten haben. Von HELJAREYGA soll es sogar, so kommentierte Joensen bei Facebook, nach zehn Jahren Ruhe demnächst ein neues Album geben.

Einen ersten Eindruck von SURMA kann man sich durch das Livevideo zu 'Like The River Flows' verschaffen:

