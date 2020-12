SURVIVE: Acoustic-Video im Netz

Die aus Tokio stammende Heavy-Metal-Band SURVIVE, die im September 2019 ihr letztes Album mit dem Titel "Immortal Warriors" veröffentlicht hat, präsentiert jetzt den gleichnamigen Song sowie ein Video als Acoustic-Version.

Nach einer unlängst veröffentlichten digitalen EP einschließlich der Single 'The Road To Hell Is Paved By Goodwill' gibt es auch zu diesem Song ein Video, das einen durchaus anderen Eindruck vermittelt als die Acoustic-Variante.

Quelle: Alpha Omega Management Redakteur: Erika Becker Tags: survive immortal warriors acoustic video tokio