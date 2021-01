SVARTSINN: Neuausgabe des Albums

Das Album wurde heute neu veröffentlicht und ist nun auch als Vinyl erhältlich. Zudem wurden von LAMIA VOX, TRIARII, LETUM und GYDJA vier Remixe beigesteuert. "Traces Of Nothingness" vervollständigt nach "Devouring Consciousness" und "Of Darkness And Re-Creation" die Trilogie des Dark Ambient-Künstlers aus Norwegen, u.a. mit dem Stück 'No Passage To The Innermost'.



