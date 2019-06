SWEET OBLIVION feat. Geoff Tate: Hörprobe zum Debüt

Die neue Band des ehemaligen QUEENSRYCHE-Sängers Geoff Tate hat ein Video zu dem Song 'Hide Away' veröffentlicht: Youtube.

Das Album wird am 14. Juni über Frontiers Records veröffentlicht werden und kann im Labelstore bereits vorbestellt werden. Auf dem Album werden diese Lieder sein:

1. True Colors

2. Sweet Oblivion

3. Behind Your Eyes

4. Hide Away

5. My Last Story

6. A Recess From My Fate

7. Transition

8. Disconnect

9. The Deceiver

10. Seek The Light

Geoff Tate ist zurück und er singt wie schon lange nicht mehr. Toll, nicht wahr?

Quelle: Frontiers Redakteur: Frank Jaeger Tags: sweet oblivion geoff tate hide away