SYMPHONY X-Gitarrist Michael Romeo mit Solo-Album, erstes Video

Am 27. Juli wird das erste Sooalbum von Michael Romeo mit dem Titel "War Of The Worlds/Pt. 1" erscheinen und folgende Lieder enthalten:

Fear The Unknown

Black

F*cking Robots

Djinn

Believe

Differences

War Machine

Oblivion

Constellations

Als erstes Stück it 'Black' mit einem Video veredelt worden: Youtube.

Das klingt gut, wer schon nervös geworden ist, kann sein Exemplar bereits bei Mascot Records vorbestellen.

