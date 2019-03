SYMPHONY X und SAVAGE MESSIAH kommen auf Tour

Dabei dürfte das besonders für die Briten SAVAGE MESSIAH, die sich damit einem größeren Publikum zeigen dürfen. Dementsprechend kommentiert die Band: "Es ist uns eine große Ehre, mit SYMPHONY X auf Tour gehen zu dürfen. Wir sind alle riesige Fans der Amerikaner und wir sind ihnen sogar schon einmal beim Loud Park Festival in Tokio im Jahr 2016 kurz über den Weg gelaufen. Umso größer ist unsere Vorfreude darauf, quer durch Europa mit ihnen die Bühne teilen zu können. Der Zeitpunkt passt außerdem hervorragend zur währenddessen stattfindenden Veröffentlichung von unserem neuen Album 'Demons'. Sichert euch ein Ticket und wir können es kaum erwarten, euch vor den Bühnen zu sehen!"

Hier sind die Tourdaten:

07.5.2019 Lyon (FR) Ninkasi Kao

08.5.2019 Pratteln (CH) Z7

10.5.2019 Treviso (IT) New Age

11.5.2019 Bologna (IT) Estragon

12.5.2019 Roma (IT) Orion

14.5.2019 Milano (IT) Alcatraz

15.5.2019 München (DE) Backstage

16.5.2019 Ludwigsburg (DE) Rockfabrik

17.5.2019 Berlin (DE) Lido

18.5.2019 Hannover (DE) Faust

19.5.2019 København (DK) Amager Bio

21.5.2019 Oslo (NO) Rockefeller

22.5.2019 Stockholm (SE) Klubben

24.5.2019 Helsinki (FI) Nosturi

26.5.2019 Göteborg (SE) Pustervik

28.5.2019 Hamburg (DE) Knust

29.5.2019 Dresden (DE) Beatpol

30.5.2019 Mannheim (DE) The New Wave Of Heavy Metal Festival

31.5.2019 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal

01.6.2019 Vosselaar (BE) Biebob

04.6.2019 Coventry (UK) Empire

05.6.2019 Holmfirth (UK) Picturedrome

06.6.2019 London (UK) Electric Ballroom

07.6.2019 Paris (FR) La Machine du Moulin Rouge