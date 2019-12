SYRYN: Kanadische Power Metaller debütieren

Direkt nachdem die Straßen gekehrt und die ersten Vorsätze für 2020 schon gebrochen worden sind, am 03.01.2020, veröffentlicht diese Band aus Calgary ihr Debütalbum "Beyond the Depths". Sich überzeugen lassen kann man sich anhand der ersten Single 'Dead Men Tell No Tales'.

Foto:(c) Rechte liegen bei Dana Zuk Photography, mit freundlicher Genehmigung von Asher Relation Media