SYSTEM OF A DOWN: Livestream Fundraising Veranstaltung am 30.01.2021

Am Samstag um 18 Uhr gibt es eine Livestream Fundraising Veranstaltung für verwundete armenische Soldaten auf dem YouTube-Kanal von SYSTEM OF A Down, zu welchem die Band auch Special Guests angekündigt hat. Im Anschluss gibt es die Video-Premiere des neuen Songs 'Genocidal Humanoidz' zu sehen.

