Scott Stapp bringt Solo-Album

Weiß jemand nicht, wer Scott Stapp ist? Aber CREED kennt jeder, nicht wahr? Das ist der Sänger besagter Band, der auch als Solo-Künstler bereits Erfolge feiern durfte. Für den 17. Juli hat der Musiker nun sein neues Album mit dem Titel "The Space Between The Shadows" angekündigt, dass über Napalm Records veröffentlicht werden wird. Als erste Single wurde 'Purpose Of Pain' auserkoren: Youtube.

Vorbestellungen nimmt die Webseite des Künstlers entgegen.