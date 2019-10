Stäbruch Fest 2019: Headlinerwechsel wertet noch mehr auf

Im beschaulichen fränkischen Städtchen Hammelburg/ Untererthal kommt es am 09.11.2019 zum Stäbruch Festival, wo standesgemäß Bands aus der HC und Punkrock-Szene zum Tanze bitten. In der nun bereits fünften Ausgabe des Festes in der dortigen Erthalhalle sind folgende Band im Line Up verwickelt:

AGNOSTIC FRONT

FIRST BLOOD

SIBERIAN MEAT GRINDER

POPPERKLOPPER

DESOLATED

THE TAKE

GUILT TRIP

THE DETECTORS

EASY MONEY

CURSELIFE

THIN LIFE

Tickets gibt es noch hier.

