TALES OF THE TOMB bestätigt: Paul is dead

Die Death Metaller von TALES OF THE TOMB aus Kanada bestätigen mit 'Faul' aus ihrer aktuellen EP "Volume Two: Mendacium" die BEATLES-Verschwörungstheorie, nach der Paul McCartney in Wirklichkeit tot sei. Nachzuhören und nachzulesen ist das beim Textclip der Nummer bei YouTube.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: tales of the tomb faul volume two mendacium beatles paul mccartney paul is dead