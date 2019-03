TANAGRA: Vorboten zum neuen Album

Die Power-Metal-Band TANAGRA aus dem amerikanischen Portland hat Cover, Trackliste und via YouTube einen ungekürzten Audioclip zum über elfminütigen Titelstück des neuen Albums "Meridiem", das am 26. April erscheinen soll, bekanntgegeben.



1. Meridiem (11:35)

2. Sydria (4:01)

3. Etheric Alchemy (8:49)

4. Silent Chamber (7:52)

5. Hidden Hand (10:14)

6. Across the Ancient Desert (7:39)

7. Witness (14:19)





