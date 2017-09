TANKARD: Videoclip zu 'Schwarz-weiß wie Schnee' veröffentlicht

Vor rund drei Monaten präsentierte die Thrash-Legende TANKARD die Eintracht-Hymne 'Schwarz-Weiß wie Schnee' vor der Fankurve der rund 30.000 euphorischen Eintracht-Fans beim DFB-Pokalfinale im ausverkauften Berliner Olympiastadion.

Heute wurde das offizielle Video zu diesem Auftritt veröffentlicht. Das Video wurde von der Band, aber auch von vielen Fans im Publikum mitgeschnitten.

Zu sehen gibt es den Clip hier: https://youtu.be/8Y_CBNpbW-Q

Bandkopf Gerre sagt dazu: "Ein unvergessliches Ereignis! 3,5 Minuten für die Ewigkeit! Wahnsinn! Hammer! Das wir so was auf unsere alten Tage nochmal erleben durften..................Wir haben sowohl mit dem Clip als auch mit der Cd versucht, diese epischen Augenblicke ein Stück weit einzufangen und hoffen, dass es nicht nur den Fussballfans der launischen Diva vom Main munden wird!"

Die Neuauflage der bereits seit über zehn Jahren restlos ausverkauften EP "Schwarz-Weiß wie Schnee" wird am 15. September 2017 über Nuclear Blast auf CD und "7 Vinyl veröffentlicht.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Schwarz-weiß wie Schnee (Version 2017)

2. Forza SGE

3. Schwarz-weiß wie Schnee (Version 1999)

4. One Foot in The Grave

5. A Girl Called Cerveza

6. (Empty) Tankard (live, 2016)

Quelle: Nuclear Blast, Uwe Schnädelbach Redakteur: Walter Scheurer