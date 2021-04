TETRARCH: Neue Single 'Negative Noise' veröffentlicht

Die US-Metal-Band TETRARCH wird am 30.04.2021 via Napalm Records ihr neues Album "Unstable" veröffentlichen. Aus diesem Werk hat die Band mit der Single 'Negative Noise' einen weiteren Song herausgebracht. Bereits im Februar erschien 'You Never Listen'. Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden.



Frontmann Josh Fore sagt über die neue Single: "'Negative Noise' ist einer der härtestens Songs auf unserem neuen Album. Er vermischt große Riffs mit einem dicken Bass, extremen Drums und einigen der irrsinnigsten Screams, die ich jemals von mir gegeben habe. Ein absolutes Highlight ist Diamonds Gitarrensolo, das sicherlich viele Leute staunen lassen wird. Textlich handelt der Song davon, dass wir ständig von Negativität umgeben sind und von Menschen, die uns manipulieren wollen. Wir wollten einen Song darüber schreiben, wie man damit umgeht und all diese Stimmen ausblendet."

Die Tracklist liest sich so:

1) I’m Not Right

2) Negative Noise

3) Unstable

4) You Never Listen

5) Sick of You

6) Take a Look Inside

7) Stitch Me Up

8) Addicted

9) Pushed Down

10) Trust Me

