TETRARCH: Neues Album “Unstable” erscheint im April

Die US-Metal-Band TETRARCH wird am 30.04.2021 via Napalm Records ihr neues Album "Unstable" veröffentlichen. Aus diesem Werk gibt es mit 'You Never Listen' auch schon einen ersten Höreindruck. Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden.



Frontmann Josh Fore sagt zur neuen Single: "'You Never Listen' ist für jeden, der mit einer zerbrochenen Beziehung zu kämpfen hatte oder hat - sei es mit einem Familienmitglied, einem Freund, dem*r Partner*in oder sogar mit sich selbst. So oft stellen wir fest, dass Menschen, denen wir einst nahe standen oder von denen wir dachten, dass wir sie gut kennen, eine dunkle und andere Seite von sich zeigen, die uns auseinandertreibt. In 'You Never Listen' geht es darum, die Kraft zu haben, zu sagen, genug ist genug, und sich von diesen giftigen Situationen zu befreien."



Die Tracklist liest sich so:

1) I’m Not Right

2) Negative Noise

3) Unstable

4) You Never Listen

5) Sick of You

6) Take a Look Inside

7) Stitch Me Up

8) Addicted

9) Pushed Down

10) Trust Me

Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Swen Reuter Tags: tetrarch you never listen unstable napalm records josh fore