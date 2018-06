THERAPY?: Neuen Song 'Callow' vom kommenden Album

Am 21.09.2018 wird die irische Punk-Band THERAPY? ihr neues und 15. Studioalbum via Marshall Records veröffentlichen. Das Werk trägt den Namen "Cleave". Daraus hat die Band jetzt den ersten Song veröffentlicht. Das Video zu 'Callow' ist ab sofort verfügbar.



Die Tracklist des Albums liest sich so:



1. Wreck It Like Beckett

2. Kakistocracy

3. Callow

4. Expelled

5. Success Success Is Survival

6. Save Me From The Ordinary

7. Crutch

8. I Stand Alone

9. Dumbdown

10. No Sunshine

Quelle: Kinda Redakteur: Swen Reuter Tags: therapy callow cleave studioalbum 2018 andy cairns