THE 69 EYES: 'Two Horns Up' mit Dani Filth, Tourdaten

"West End", das neue Album der Vieläugigen, ist am Freitag erschienen, aber wir haben euch noch ein Video vorenthalten, nämlich das zu dem Lied 'Two Horns Up', bei dem als Gast Dani Filth mit von der Partie ist: Youtube.

Sänger Jyrki sagt: "Wir sind seit 25 Jahren mit Dani Filth befreundet und THE 69 EYES haben mit CRADLE OF FILTH vor über zehn Jahren unsere bisher beste und legendärste Nordamerika-Tournee gemacht. Letzten Oktober habe ich mit ihm meinen 50. Geburtstag in Hollywoods Rainbow Bar & Grill gefeiert und kam zu dem Schluss, dass er auf unserem neuen Album als Gastsänger fungieren sollte. Es ist eine große Ehre, den berüchtigsten Extrem-Metal-Sänger der Welt auf dem Openingtrack unseres Albums zu haben. 'Two Horns Up' ist ein Aufruf an euch alle!"

Live gibt es die neuen Lieder dann mit LACRIMAS PROFUNDERE als Opener hier:

LACRIMAS PROFUNDERE

02.11. D Leipzig - Hellraiser

03.11. D Berlin - SO36

05.11. D Hamburg - Logo

06.11. D Köln - Essigfabrik

07.11. D Stuttgart - Wizemann Club

08.11. D München - Backstage (Halle)

09.11. CZ Prague - Meet Factory

11.11. PL Wroclaw - Stary Klasztor

12.11. HU Budapest - Barba Negra

13.11. SK Bratislava - Atelier Babylon

14.11. AT Vienna - Chelsea

16.11. IT Parma - Campus Music Industry

17.11. CH Pratteln - Z7

19.11. D Trier - Mergener Hof

20.11. F Paris - Backstage by the Mill

21.11. UK London - The Garage

23.11. D Oberhausen - Kulttempel

24.11. D Frankfurt – Zoom