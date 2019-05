THE 69 EYES: neues Studioalbum

Zu ihrem 30. Bandjubiläum kündigen die Finnen ihr 12. Studioalbum an, das den Titel "West End" tragen wird. Wie es sich für die Dark Rocker gehört, wird es am Freitag, den 13. September über Nuclear Blast erscheinen.



In der ersten Videoauskopplung '27 & Done' kann man sich musikalisch schon einmal einen Vorgeschmack holen. Der ist typisch 69 EYES und Jyrki 69 fasziniert wieder mit seiner charismatischen Stimme. Kleine Warnung: Das entstandene Video dazu ist aber schon ein wenig horrormäßig gruselig....Es wurde von dem kalifornischen Regisseur Vicente Cordero gefilmt und zeigt - neben der Band natürlich - Ausschnitte aus dem Horrofilm "The 27 Club".



Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=OLoqIdCMZCE



Passend zum 30jährigen Jubiläum gibt es auch eine Europatour. Hier die Tourdaten:



THE 69 EYES - West End Tour 2019



02.11. D Leipzig - Moritzbastei

03.11. D Berlin – SO36

05.11. D Hamburg - Logo

06.11. D Köln - Essigfabrik

07.11. D Stuttgart - Wizemann Club

08.11. D München - Backstage (Halle)

09.11. CZ Prag - Meat Factory

11.11. PL Wroclaw - Stary Klasztor

12.11. HU Budapest - Barba Negra

13.11. SK Bratislava - Atelier Babylon

14.11. A Wien - Chelsea

16.11. I Parma - Campus Music Industry

17.11. CH Pratteln - Z7

19.11. D Trier - Mergener Hof

20.11. F Paris - Backstage by the Mill

21.11. UK London - The Garage

23.11. D Oberhausen - Kulttempel

24.11. D Frankfurt - Zoom

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the 69 eyes west end 27 done