THE ADICTS finden, es sei eine 'Fucked Up World' und sagen das auch live

Letzten November haben die Punker über Nuclear Blast ihr Album "And So It Was" veröffentlicht. Jetzt kommt kurz vor Beginn der Tour noch ein neues Video zu dem Lied 'Fucked Up World': Youtube.

Live kann man das hier erleben:

02.06. D Köln - Live Music Hall

03.06. NL Amsterdam - Rebellion Festival

08.06. E Lleida - Kalikeño Rock Fest

09.06. D Leipzig - Felsenkeller

28.06. UK London - Islington Academy

29.06. UK Bristol - Marble Factory

30.06. UK Manchester - North West Calling

01.07. UK Norwich - Waterfront

03.08. F Albi - Xtreme Fest

05.08. UK Blackpool - Rebellion Festival

28.09. B Sint-Niklaas - De Casino

29.09. NL Leiden - Gebr. De Nobel

01.10. D Krefeld - Kulturfabrik

02.10. D Wilhelmshaven - Pumpwerk

03.10. D Berlin - Huxleys Neue Welt

04.10. D Hamburg - Markthalle

05.10. D Dresden - Eventwerk

06.10. D Potsdam - Lindenpark

09.10. D Münster - Sputnik-Halle

11.10. CZ Prag - MeetFactory

12.10. CZ Ostrau - Brick House

15.10. D München - Backstage

18.10. D Nürnberg - Hirsch

19.10. CH Bern - Dachstock

21.10. D Frankfurt - Batschkapp