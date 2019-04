THE BREW: Video und Tour

Die Briten besingen in ihrem aktuellen Video die 'Gin Soaked Loving Queen': Youtube.

In Kürze gibt es das auch live auf unseren Bühnen:

04.04.19 UK - Oxford / The Bullingdon

09.04.19 UK - Chislehurst / Beaverwood

12.04.19 NL - Den Bosch / Willem Twee

13.04.19 DE - Osnabrück / Rosenhof

14.04.19 DE - Oldenburg / Cadillac

15.04.19 DE - Bonn / Harmonie

16.04.19 BE - Verviers / Spirit of 66

26.04.19 UK - Wolverhampton / Slade Rooms

27.04.19 UK - Wakefield / Warehouse 23

03.05.19 DE - Biberach / Abdera

04.05.19 AT - Dornbirn / Spielboden

05.05.19 DE - Tuttlingen / Stadthalle

08.05.19 DE - Chiemgau / Bluesclub

09.05.19 DE - Augsburg / Spectrum

10.05.19 DE - Aschaffenburg / Colos Saal

11.05.19 DE - Bensheim / Musiktheater Rex

17.05.19 ES - Tarragona / Sala Zero

18.05.19 ES - Valencia / 16 Tonelades

19.05.19 ES - Castellon / La Burbuja

21.05.19 ES - A Coruna / Sala Mardi Gras

22.05.19 ES - Aviles / Factoría Cultural Avilés

23.05.19 ES - Valladolid / Porta Caeli

24.05.19 ES - BilbaoKafe / Antzokia

25.05.19 ES - Madrid / Sala Caracol