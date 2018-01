THE CROWN: Neues Album

Genauer gesagt am 16. März wird uns Metal Blade das neue Album der Schwedendeather in folgenden Ausführungen kredenzen:

- limitierte Erstauflage als Digi-CD mit 2 exklusiven Bonustracks

- 180g schwarzes Vinyl

- viole(n)t blue marbled Vinyl (EU-exklusiv- limitiert auf 300 Einheiten)

- pale lilac marbled Vinyl (EU-exklusiv- limitiert auf 200 Einheiten)

- purple red splattered Vinyl (EU-exklusiv- limitiert auf 100 Einheiten)

- dusk blue splattered Vinyl (US-exklusiv- limitiert auf 400 Einheiten)

- white/purple splattered Vinyl (US-exklusiv- limitiert auf 100 Einheiten)

- limitiertes Boxset (inkl.. limitierter Digi-CD/exklusiver 7" mit beiden Bonustracks/exklusive Vinylfarbe [opaque rose/black marbled]/exklusiver Rückenaufnäher, handsignierte Fotokarte - limitiert auf 300 Einheiten)

Hier ist die Trackliste:

01. Destroyed by Madness

02. Iron Crown

03. In the Name of Death

04. We Avenge!

05. Cobra Speed Venom

06. World War Machine

07. Necrohammer

08. Rise in Blood

09. Where My Grave Shall Stand

10. The Sign of the Scythe

11. Nemesis Diamond (Bonus Track)

12. The Great Dying (Bonus Track)

Einen Teaser gibt es auch schon: Youtube.

Den ganzen Song kann man schon bei Metal Blade hören, wo man das Werk auch schon vorbestellen kann.