THE CROWN mit Video zu 'We Avenge!'

Ca. 1,5 Wochen vor Release von THE CROWNs neuer Platte "Cobra Speed Venom" veröffentlichen die Schweden jetzt ein Video zu 'We Avenge!'. "Cobra Speed Venom" erscheint am 16.03.2018 via Metal Blade Records und ist das erste Album der Schweden unter der Metal Blade-Regie. Wir wünschen euch viel Spass mit dem Video.

