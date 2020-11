THE DEVIANT: Neuer Song 'Atomic Revolt' veröffentlicht

Die norwegische Black-Metal-Band THE DEVIANT hat mit 'Atomic Revolt' einen weiteren Song aus ihrem neuen Album "Rotting Dreams Of Carrion" veröffentlicht. Im Vorfeld ist bereits der Track 'It Has A Name' erschienen. Das Album soll am 04.12.2020 via Soulseller Records auf den Markt kommen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Atomic Dreams

2. Atomic Revolt

3. Son Of Dawn

4. Torment Inferno

5. It Has A Name

6. Martyrdom

7. Iron Vultures

8. Enter The Storm

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter