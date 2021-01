THE DUST CODA: Hardrockengland kann es noch

Das Quartett wird über Earache Records am 26.03.2021 sein zweites Album "Mojo Skyline" veröffentlichen. Es gibt Leute, die reden bereits von einer New Wave Of British Classic Rock.

Wir lassen das mal so stehen und verweisen auf die Musike.

