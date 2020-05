THE ELECTRIC AVANTGARDE: Neues Album

Mit dem Bandnamen THE ELECTRIC AVANTGARDE dürften nicht wirklich viele etwas anfangen können, mit UMBRA ET IMAGO sicherlich schon eher. THE ELECTRIC AVANTGARDE ist quasi die Vorgänger-Band. Sie wurde 1983 auf Ibiza von Frontmann Mozart gegründet. Die Band trat mit eigenen und Coversongs auf und veröffentlichte mit 'Lonely' nur eine einzige Maxi. Nachdem sich die Band 1991 auflöste und daraus UMBRA ET IMAGO entstanden ist, folgt nun das erste Album "Memories". Darauf sind diverse Stücke enthalten, die seinerzeit nur auf der Bühne zu hören waren und nicht auf einem Tonträger. Das Best-Of der Band wird am 26.06.2020 via Black Market Place / The Orchard erscheinen.



Vorab wurde die Split EP mit UMBRA ET IMAGO zum Song 'Heut Nacht' bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht. Das Album wird es in einer limitierten Auflage über black-marketplace.de geben.

Quelle: Gordeon Music Redakteur: Swen Reuter Tags: the electric avantgarde umbra et imago memories mozart lonely