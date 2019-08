THE FERRYMEN - neues Video zum kommenden Album

Das Melodic-Metal-Projekt THE FERRYMEN um Gitarrist Magnus Karlsson (u.a. PRIMAL FEAR), Drummer Mike Terrana (u.a. ex-RAGE, ex-MASTERPLAN) und Sänger Ronald Romero (RAINBOW) wir am 11.10.2019 über Frontiers Records sein zweites Studioalbum "A New Evil" veröffentlichen, zu dessen Titelstück auf YouTube bereits ein Videoclip zu bewundern ist.





