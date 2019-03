THE FLAYING: Kanadische Death Metal Tradition

Das Quartett aus Quebec führt mit seinem zweiten Album "Angry, Undead" die Tradition guter, versierter kanadischer Death Metal Bands fort und läßt uns mit 'La Valse Du Scorpion' in ihr neues Werk hören, sein zweites. Es erscheint am 22.03.2019 via PRC Music.

Foto: (c) Pressefreigabe Asher Media

