THE GENERALS: Neues Album

Die schwedischen Death'n'Rollers von THE GENERALS werden am 26.02.2021 ihr drittes Album veröffentlichen. "To Hell" heißt das Werk und wird via Black Zombie Records erscheinen. Mit dem gleichnamigen Song 'To Hell' liefert die Band auch schon einen Ausblick auf das neue Material.



Die Tracklist liest sich so:

1. Faith In Fire

2. To Hell

3. Evolution Of The Flesh

4. Thrill Kill

5. Locate Decapitate Incinerate

6. No Atonement

7. Deadlock

8. Demonical Trait

9. Bombardment

10. Undying Death

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: the generals to hell black zombie records