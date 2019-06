THE GREAT OLD ONES: Neues Album im Herbst

THE GREAT OLD ONES kommen mit einer ganzen Wagenladung an Neuigkeiten herum: So veröffentlichen die Black Metaller nicht nur den Titel ihres neuen Albums, sondern präsentieren der Öffentlichkeit auch das frische Cover sowie die Trackliste von "Cosmicism". Der Langspieler ist auf den Herbst 2019 terminiert. Einen Trailer hat das französische Label "Season Of Mist" bereits auf dem eigenen Youtube Channel veröffentlicht.

