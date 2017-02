THE HAUNTED schnuppert Studioluft

Die schwedische Abrissmaschine von THE HAUNTED hat durchsickern lassen, dass sie sich ab März in den Parlour Studios in Kettering, England, unter der Regie von Russ Russell einfinden werden, um die Arbeiten am "Exit Wounds"-Nachfolger zu starten. Das Licht der Welt soll der Thrash-Rundling jedoch erst Ende des Jahres erblicken.

Unterbrochen werden die Aufnahmen von den Live-Aktivitäten der Jungs, die unter anderem mit ARCH ENEMY und LACUNA COIL unsere Breitengrade unsicher machen. Solltet ihr nicht verpassen.

30.03. - D - Bochum, Zeche (*)

31.03. - D - Leipzig, Hellraiser (*)

04.04. - D - Langen/Frankfurt, Neue Stadthalle (**)

05.04. - D - München, Backstage Werk (**)

06.04. - D - Saarbrücken, Garage (**)

09.04. - D - Ludwigsburg, Rockfabrik (**)

(*) mit THE HAUNTED

(**) mit THE HAUNTED & LACUNA COIL