THE HERETIC ORDER: Neues Album in der Mache

Die Horror Metaller aus Großbritannien werden im Juni ihr neues Album veröffentlichen, genau rechtzeitig zur UK Tour mit PIST.ON. Das neue Album von THE HERETIC ORDER wird den Titel "Evil Rising" tragen und zusammen mit Will Maya (THE ANSWER, BREED 77) aufgenommen werden, der schon beim Debütalbum "All Hail The Order" mit von der Partie war. Für das Coverartwork wurde erneut Five Miligrams Artworks (NAPALM DEATH, SHADOWS FALL etc.) rekrutiert.

