THE HU: Traurig aber wahr

Keine Sorge, den Jungs aus der Mongolei geht es hervorragend. Sie haben just ein Video für die Cover-Version des METALLICA-Klassikers 'Sad But True' veröffentlicht. Natürlich wird der Song auf mongolisch vorgetragen, dazu mit den für THE HU typischen Instrumenten. Das ist in der Tat eine wirklich originelle Version, die ihr euch hier ansehen könnt:







Quelle: Head of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: the hu metallica sad but true