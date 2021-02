THE HU und das liebe Geld

Die mongolische Zentralbank wird Silber- und Goldmünzen prägen, um die Band THE HU zu ehren. Klingt schräg? Ist es auch, find ich. Aber es werden nur Gedenkmünzen sein, keine echten Verkehrsmünzen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man an die Dinger rankommen kann. Sollte jemand in die Mongolei kommen, könnte er mir bitte jeweils eine mitbringen.

Übrigens: Die zweite Münze da unten... ist das Splinter von den Teenage Mutant Ninja Turtles? Hm. Hören wir einfach mal die Coverversion des METALLICA-Klassikers 'Sad But True', das bläst vier grüne Kampf-Testudos weg: