THE INTERSPHERE: Neues Album, erste Single, Tourdaten!

Am 30. November ist es endlich soweit, das neue Album der Mannheimer mit dem Namen "The Grand Delusion" wird die Musikgeschäfte der Republik entern. Immerhin mussten fünf Jahre vergehen, bis wir endlich das fünfte Album der Jungs hören werden dürfen. Lauchen wir doch schon mal 'Secret Place': Youtube.

Gitarrist und Sänger Christoph Hessler sagt zu 'Secret Place': "Der Song beschäftigt sich mit der wichtigsten Eigenschaft, die Menschen zu Menschen macht. Der Fähigkeit der Kreativität, der Imagination, des Träumens und der Problematik, sich in der Hektik der oberflächlichen, gleichgeschalteten und fremdbestimmten Welt sich Freiräume zu schaffen, die das Denken, Handeln und Schaffen lebenswert machen."

Das Album kann bereits als CD, LP und limitiertes Box-Set geben. Hier ist die Trackliste:

1. Don't Think Twice

2. Mind Over Matter

3. Man On The Moon

4. Overflow

5. Secret Place

6. Antitype

7. Smoke Screen

8. The Grand Delusion

9. New Maxim

10. Linger

11. You Feel Better When I Feel Bad

12. Shipwreck

Im Anschluss an den Release geht es auch gleich mit der Vorband LIKER LOVERS auf Tournee:

29.11.18 Bremen / Lagerhaus

30.11.18 Osnabrück / Kleine Freiheit

01.12.18 Hamburg / Indra

04.12.18 Hannover / Musikzentrum

05.12.18 Berlin / Lido

06.12.18 Göttingen / Musa

07.12.18 Moers / Bollwerk

08.12.18 Kaiserslautern / Kammgarn

11.12.18 Stuttgart / Kellerklub

12.12.18 München / Backstage

13.12.18 Nürnberg / MUZ

14.12.18 Aschaffenburg / Colos-Saal

15.12.18 Köln / Luxor

10.01.19 Leipzig / Täubchenthal

11.01.19 Dresden / Scheune

18.01.19 Heidelberg / Halle 02

24.01.19 Wilhelmshaven / Pumpwerk

25.01.19 Dortmund / Piano

26.01.19 Wuppertal / LCB

30.01.19 Ulm / Roxy

31.01.19 Marburg / KFZ