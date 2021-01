THE LIMIT: Bobby Liebling kann es einfach

Wie aus dem Nichts kommt ein garantiert schickes und abwechslungsreiches Album der Band THE LIMIT, die aus Bobby Liebling von PENTAGRAM, Sonny Vincent von den TESTORS, Jimmy Recca von THE STOOGES und Hugo Conim und João Pedro Ventura von DAWNRIDER besteht. Das finnische Label Svart Records hat sich der Band angenommen und wird am 09.04.2021 das Album "Caveman Logic" veröffentlichen. Der erste Auskoppler 'Black Sea' ist erschienen und verspricht ein tolles Stück Rockmusik.

Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Mathias Freiesleben